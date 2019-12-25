Авария на перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы перекрыла движение трамваев

На перекрестке столкнулись "Киа" и "Форд".

Во вторник, 27 октября, в Московском районе города произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

Свидетели отмечают, что из-за столкновения "Форда" и "Кии" последнюю отбросило выбросило на трамвайные пути. Движение трамваев в обе стороны остановилось. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, полицейским пришлось вручную регулировать движение транспорта. Движение восстановили спустя 40 минут после аварии.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Вконтакте