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Несовершеннолетний мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП на Выборгском шоссе
Сегодня, 17:20
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smirenny

Несовершеннолетний мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП на Выборгском шоссе

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Мотоциклиста госпитализировали.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 27 октября около двух часов дня на Выборгском шоссе 214 произошло ДТП.

Сообщается, что 15-летний подросток на кроссовом мотоцикле без документов, в мотошлеме столкнулся с "Мерседесом" при проезде перекрестка. Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят 60-летнего водителя, насмерть сбившего велосипедиста.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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