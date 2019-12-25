Несовершеннолетний мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП на Выборгском шоссе

Мотоциклиста госпитализировали.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 27 октября около двух часов дня на Выборгском шоссе 214 произошло ДТП.

Сообщается, что 15-летний подросток на кроссовом мотоцикле без документов, в мотошлеме столкнулся с "Мерседесом" при проезде перекрестка. Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят 60-летнего водителя, насмерть сбившего велосипедиста.

Фото: Piter.TV