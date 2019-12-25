В Петербурге осудят 60-летнего водителя, насмерть сбившего велосипедиста

Авария произошла на Горском шоссе.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что прокуратура Выборгского района признала 60-летнего петербуржца виновным в аварии на Горском шоссе. Мужчина предстанет перед судом.

Следствие полагает, что 60-летний водитель "Ниссана Кашкай" ехал со скоростью 110 километров в час в по Горскому шоссе в сторону поселка Левашово. На участке разрешенная скорость составляет 60 километров в час. Мужчина не заметил велосипедиста, переезжавшего шоссе. Велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью. Материалы уголовного дела рассмотрит Выборгский районный суд.

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Фото: Piter.TV