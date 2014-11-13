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В маршрут автобуса №116 внесут изменения с 5 марта
Сегодня, 16:42
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В маршрут автобуса №116 внесут изменения с 5 марта

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Маршрут будет пролегать по действующему маршруту до улицы Седова, затем направляться по улицам Ткачей и Бабушкина и следовать по прежнему пути до улицы Ткачей.

В Петербурге из-за ремонтных работ на улице Крупской, проходящей от улицы Седова до улицы Бабушкина, с 22 ноября по 5 марта вносятся коррективы в схему движения городского транспорта.

Так, маршрут автобуса № 116 будет пролегать по действующему маршруту до улицы Седова, затем направляться по улицам Ткачей и Бабушкина и следовать по прежнему пути до улицы Семьи Ткачевых, затем по улицам Бабушкина и Ткачей и возвращаться по улице Седова.

Ранее мы сообщили о том, что по маршрутам №45 и №258 начало курсировать больше автобусов.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозки

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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