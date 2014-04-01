Петербург стал лидером среди российских городов по уровню "онлайн-шопоголизма"

На втором месте – Нижний Новгород, на третьем – Самарская область.

Северная столица возглавила рейтинг среди российских городов по уровню интернет-шопоголизма. Как отмечают в Исследовательском центре "Позиция", 38% жителей Петербурга признаются, что у них есть зависимость от покупок в интернете, – рассказали в "Вечернем Петербурге".

Второе место занял Нижний Новгород и область (набравшие 37%), третье – Самарская область (36%), четвертое – Новосибирск (34,6%). Закрывает пятерку лидеров Екатеринбург, набравший 34% респондентов, которые признались в зависимости от онлайн-покупок.

Всего по стране, в среднем, 34,4% опрошенных активных интернет-покупателей сообщают о признаках подобного рода шопоголизма.

Среди петербуржцев 44% утверждают, что покупают более половины товаров в интернет-магазинах или заказывают на маркетплейсах. Еще 13% заявляют, что делают абсолютно все покупки через интернет.

Помимо прочего, жители Петербурга склонны к незапланированным тратам денег в сети. Из них 40% расходуют на спонтанные покупки в интернете от 20-ти до 50-ти тыс. рублей в месяц. 16% опрошенных указали, что тратят на интернет-шопинг до 10-20 тыс. рублей.

Нередки и случаи, когда петербуржцы каждый день или несколько раз в неделю оформляют онлайн-покупки. Среди тех, кто заказывают реже, то есть несколько раз в месяц, оказались 37% респондентов. 29% занимаются интернет-шопингом каждую неделю, еще 9% – каждый день.

Шопоголики склонны полагать, что их увлечение может пагубно влиять на их личную жизнь. В связи с этим 23% из них уверены, что неконтролируемое увлечение покупками требует вмешательства специалистов. Впрочем, 41% опрошенных петербуржцев отмечают, что посредством онлайн-шопинга они снимают стресс.

Ненужные покупки, согласно опросу, хотя и нечасто, но все же провоцируют семейные ссоры. 8% опрошенных отметили, что у них случались конфликты на этой почве.

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