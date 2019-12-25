Жене рэпера Энди Картрайта, обвиняемой в убийстве, вновь хотят продлить меру пресечения

В общей сложности обвиняемая находится под стражей уже почти год.

Вдове рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) Марине Кохал продлили срок пребывания под стражей. Об этом сообщила объединнная пресс-служба судов Петербурга.

Продлить арест Санкт-Петербургский городской суд попросило следствие. Следователи надеются, что мера будет действовать до 30 октября 2021-го года. Заседание по этому ходатайству пройдет 27-го июля.

Напомним, Марина Кохал обвиняется в убийстве своего мужа. По версии следствия, не позднее 29 июля 2020-го года женщина убила Юшко во время ссоры, а затем расчленила его тело и частично уничтожила останки. Экспертиза показала, что у трупа не хватает восьми внутренних органов, а на оставшихся частях патологоанатомы обнаружили воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли. Кохал находится под стражей уже почти год.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга