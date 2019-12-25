Суд не согласился с решением ЗакСа об отставке Марины Ждановой

Коллеги Ждановой решили оспорить решение депутатов в суде.

Октябрьский районный суд остановил Марину Жданову в Горизбиркоме. Постановление Законодательного собрания признали недействительным. Об этом 25 августа сообщила "Фонтанка.ру".

Напомним, депутаты решили освободить секретаря и члена Горизибркома с правом решающего голоса от должности за месяц до выборов. На отставке Марины Ждановой настаивал единоросс Андрей Васильев. Представитель ЗакСа пояснила в суде, что парламентарии руководствовались Уставом Петербурга, который разрешает им назначать и отзывать членов избирательных комиссий. Федеральное же законодательство говорит о том, что уволить члена ГИК в период выборной компании нельзя.

Суд удовлетворил иск Горизизбиркома.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия