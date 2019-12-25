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Секретаря Горизбиркома Петербурга Марину Жданову освободили от должности
Сегодня, 10:53
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Секретаря Горизбиркома Петербурга Марину Жданову освободили от должности

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Жданова представляет в Горизбиркоме Законодательное собрание.

Депутаты Петербурга решили досрочно освободить от должности члена Горизбиркома с правом решающего голоса Марину Жданову. Решение было принято 18-го августа.

За отставку проголосовали 32 из 39 парламентариев. С инициативой выступил депутат от "Единой России" Андрей Васильев. Аргументировать свое предложение он обещал позже, однако за освобождение от должности проголосовало большинство. Прием заявок на освободившееся место будет осуществляться до 25 августа. 

Марина Жданова была избрана секретарем Санкт-Петербургской избирательной комиссии состава 2017-2022. Работает в Горизбиркоме с 2012-го года. 

Напомним, что выборы в ЗакС и Госдуму состоятся 19 сентября. Голосование будет многодневным и также пройдет 17 и 18 сентября.

Фото: сайт Горизбиркома Петербурга

Теги: горизбирком петербурга, закс, секретарь, член гик
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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