Суд продлил арест вдове рэпера Энди Картайта

Ребенок Марины Кохал и Александра Юшко остался без родителей.

Смольнинский районный суд Петербурга в очередной раз продлил арест Марине Кохал, которая обвиняется в убийстве своего мужа Александра Юшко (псевдоним — Энди Картрайт). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина останется под стражей до 30 июня 2021 года. Сторона защиты просила избрать домашний арест или другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Напомним, по версии следствия, не позднее 23.40 29.07.2020 Марина Кохал, находясь в квартире дома 134 по Невскому проспекту во время ссоры убила Александра Юшко. После совершения преступления она расчленила труп потерпевшего на отдельные части для последующего уничтожения и частично его уничтожила. Экспертиза показала, что у трупа не хватает восьми внутренних органов, а на оставшихся частях патологоанатомы обнаружили воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга