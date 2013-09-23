Суд продлил арест вдове рэпера Энди Картайта

Смольнинский районный суд Петербурга в очередной раз продлил арест Марине Кохал, которая обвиняется в убийстве своего мужа Александра Юшко (псевдоним — Энди Картрайт). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Женщина останется под стражей до 30 июня 2021 года. Сторона защиты просила избрать домашний арест или другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Напомним, по версии следствия, не позднее 23.40 29.07.2020 Марина Кохал, находясь в квартире дома 134 по Невскому проспекту во время ссоры убила Александра Юшко. После совершения преступления она расчленила труп потерпевшего на отдельные части для последующего уничтожения и частично его уничтожила. Экспертиза показала, что у трупа не хватает восьми внутренних органов, а на оставшихся частях патологоанатомы обнаружили воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли.
Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Скоро лето - приведи свое тело в порядок! Подкачаться и похудеть теперь возможно без диет и спорта, притом быстро и недорого. Реально рабочая штука и подходит даже самим ленивым, вот почитай мой опыт ----- http://bit.do/lblog