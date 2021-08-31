Суд оставил без изменений меру пресечения Марине Кохал

Кохал обвиняется в убийстве рэпера Энди Картрайта.

Адвокатам Марины Кохал не удалось убедить Санкт-Петербургский городской суд изменить обвиняемой в убийстве меру пресечения. Об этом 31-го августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сторона защиты в качестве аргументов говорила о том, что за год предварительного расследования обвинение не нашло своего подтверждения и опровергается материалами дела. Причина смерти Александра Юшко, убитого мужа Кохал, в экспертизе, представленной следствием, отсутствует. Адвокат Сергей Лукьянов просил вынести частное постановление в адрес следователя за волокиту дела.

Суд оставил меру пресечения прежней: арест до 30-го октября 2021-го года. Марина Кохал уже год находится под стражей.

По версии следствия, не позднее 29 июля 2020-го года женщина убила Юшко во время ссоры, а затем расчленила его тело и частично уничтожила останки. Экспертиза показала, что у трупа не хватает восьми внутренних органов, а на оставшихся частях патологоанатомы обнаружили воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга