Марафон "Пушкин – Петербург" в этом году пройдет в 99-й раз

Для профессиональных спортсменов в этом году введены ключевые изменения.

В воскресенье состоится традиционный легкоатлетический пробег из Пушкина в Петербург. Историческая традиция, зародившаяся еще в 1923 году на родине российской легкой атлетики в Тярлево, продолжает жить – в этом году забег будет проведен в 99-й раз.

Как рассказал Дмитрий Павлов, основатель сообщества "ПушкинРан" и президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, марафон постоянно развивается: трасса модернизируется, растет число участников и призовой фонд.

Для профессиональных спортсменов в этом году введены ключевые изменения. Дистанция для элитных бегунов скорректирована в соответствии со стандартами Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) и теперь составляет ровно полумарафонские 21,1 км. Это впервые открывает возможность официально зафиксировать национальный рекорд России прямо на трассе марафона. Старт профессионалов перенесен на Сарицкую улицу в Пушкине, однако финиш остается общим для всех категорий – Дворцовая площадь.

За установление рекорда России на классической дистанции 42,2 км предусмотрена беспрецедентная выплата в 5 миллионов рублей (текущий рекорд Владимира Никитина составляет 2:08:09). Еще один миллион рублей предусмотрен за новый рекорд трассы на 30 километрах (предыдущее достижение Ринаса Ахмадеева – 1:29:14).

Марафон привлекает атлетов не только деньгами, но и статусом самой быстрой видовой линейной трассы в России. Участники могут выбрать дистанцию от 5 до 42,2 км. В прошлом году на старт вышли более 11 тысяч человек из 126 городов России и 10 стран мира. Возрастной диапазон поражает: в детском забеге участвуют дети от трех лет, а в категории 80+ выходят атлеты старше 90 лет. На медали финишера этого года выгравированы 11 главных достопримечательностей Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге введут временные ограничения движения из-за "Ночного забега".

Фото: предоставлено организаторами марафона