Ленинградский зоопарк показал маникюр ленивца Ирвина

У ленивцев, как и у их древних предков, когти выполняют несколько важных функций.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали маникюр ленивца Ирвина. Своими длинными когтями ему удобно чесать спинку.

У ленивцев, как и у их древних предков, когти выполняют несколько важных функций: они позволяют животным часами висеть на ветвях, не расходуя энергию на поддержание позы.

Также с помощью когтей Ирвин и другие представители вида подтягивают ко рту ветки с листьями и плодами, составляющими основу их рациона. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В дикой природе пища ленивцев очень волокнистая и грубая, из-за чего процесс пищеварения растягивается на месяц. В условиях зоопарка ленивцы переваривают корма быстрее – за неделю.

При нападении животные способны энергично постоять за себя. Ленивцы размахивают передними лапами, чтобы не подпустить нападающего на расстояние укуса.

В петербургском учреждении зверят кормят в 17:00 в павильоне "Приматы".

Ранее в зоопарке показали, как проводит дни в своем домике пума Синди.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка