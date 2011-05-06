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Ленинградский зоопарк показал маникюр ленивца Ирвина

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У ленивцев, как и у их древних предков, когти выполняют несколько важных функций.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали маникюр ленивца Ирвина. Своими длинными когтями ему удобно чесать спинку.  

У ленивцев, как и у их древних предков, когти выполняют несколько важных функций: они позволяют животным часами висеть на ветвях, не расходуя энергию на поддержание позы. 

Также с помощью когтей Ирвин и другие представители вида подтягивают ко рту ветки с листьями и плодами, составляющими основу их рациона. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

В дикой природе пища ленивцев очень волокнистая и грубая, из-за чего процесс пищеварения растягивается на месяц. В условиях зоопарка ленивцы переваривают корма быстрее – за неделю. 

При нападении животные способны энергично постоять за себя. Ленивцы размахивают передними лапами, чтобы не подпустить нападающего на расстояние укуса. 

В петербургском учреждении зверят кормят в 17:00 в павильоне "Приматы".  

Ранее в зоопарке показали, как проводит дни в своем домике пума Синди. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленивец, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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