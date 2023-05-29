Ленинградский зоопарк опубликовал АСМР-видео с "обнюхивающим" мангустом

Push-уведомление со зверьком точно поднимет настроение.

Ленинградский зоопарк опубликовал в социальных сетях необычное видео, стилизованное под push-уведомление с сообщением: "На ваш телефон пришло новое сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное".

На кадрах, которые опубликовали в Ленинградском зоопарке, полосатый мангуст активно принюхивается к объективу камеры, создавая иллюзию знакомства с владельцем телефона. Как отмечают подписчики зоопарка, видео с равномерным сопением зверька стало идеальным АСМР-контентом для отдыха.

Полосатые мангусты получили название благодаря характерным поперечным полосам на спине. Эти социальные животные активны днём и известны своей "разговорчивостью" — они общаются с помощью разнообразных звуков: от пронзительных криков до писка и шипения. С помощью длинных крепких когтей мангусты ловко роют землю в поисках пищи, но, в отличие от своих родственников-сурикатов, собственные норы не роют.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк