В ЗакСе Петербурга мандат Вишневского* передали Штанниковой

К решению пришли в Горизбиркоме.

Петербургская избирательная комиссия приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания (ЗакСа). Об этом заявил 5 ноября Максим Мейксин, глава Горизбиркома.

Сегодня в рамках заседания решили передать вакантный мандат депутата ЗакСа Петербурга седьмого созыва зарегистрированному кандидату, предложенному "Яблоком", – Ольге Штанниковой. Ее выдвинули по единому избирательному округу в составе того же зарегистрированного списка кандидатов.

Бориса Вишневского* лишили мандата депутата городского парламента в связи с включением в реестр иностранных агентов. Согласно закону, прекратить работу он должен был до 10 ноября, однако по собственному желанию ушел 30 октября.

Фото: пресс-служба партии "Яблоко"

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.