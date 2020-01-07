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В ЗакСе Петербурга мандат Вишневского* передали Штанниковой
Сегодня, 14:15
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В ЗакСе Петербурга мандат Вишневского* передали Штанниковой

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К решению пришли в Горизбиркоме.

Петербургская избирательная комиссия приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания (ЗакСа). Об этом заявил 5 ноября Максим Мейксин, глава Горизбиркома. 

Сегодня в рамках заседания решили передать вакантный мандат депутата ЗакСа Петербурга седьмого созыва зарегистрированному кандидату, предложенному "Яблоком", – Ольге Штанниковой. Ее выдвинули по единому избирательному округу в составе того же зарегистрированного списка кандидатов. 

Бориса Вишневского* лишили мандата депутата городского парламента в связи с включением в реестр иностранных агентов. Согласно закону, прекратить работу он должен был до 10 ноября, однако по собственному желанию ушел 30 октября. 

Фото: пресс-служба партии "Яблоко"

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом. 

Теги: закс петербурга, иноагент, ольга штанникова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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