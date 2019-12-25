  1. Главная
На складе в Петербурге обнаружили 20 тонн зараженных мандаринов
Сегодня, 10:50
Фрукты были выращены в Китае.

Инспекторы Россельхознадзора впервые в Петербурге выявили заражение 20 тонн импортных мандаринов колючей горной белокрылкой. Фрукты хранились на складе и были выращены в Китае. 

Экспертизу проводили в лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ". Белокрылка повреждает цитрусовые культуры, виноград и саженцы яблони. 

Стоит отметить, что данный карантинный объект выявлен впервые при ввозе импортной подкарантинной продукции на территорию России. Выпуск указанной партии запрещен. 

Пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленобласти уничтожили 73,5 килограмма продукции с начала года. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора 

