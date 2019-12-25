На складе в Петербурге обнаружили 20 тонн зараженных мандаринов

Фрукты были выращены в Китае.

Инспекторы Россельхознадзора впервые в Петербурге выявили заражение 20 тонн импортных мандаринов колючей горной белокрылкой. Фрукты хранились на складе и были выращены в Китае.

Экспертизу проводили в лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ". Белокрылка повреждает цитрусовые культуры, виноград и саженцы яблони.

Стоит отметить, что данный карантинный объект выявлен впервые при ввозе импортной подкарантинной продукции на территорию России. Выпуск указанной партии запрещен. Пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО

Фото: пресс-служба Россельхознадзора