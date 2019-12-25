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Ленинградский зоопарк проведет экскурсии "Мамы нашего зоопарка" в честь 8 марта
Сегодня, 12:28
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Ленинградский зоопарк проведет экскурсии "Мамы нашего зоопарка" в честь 8 марта

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К празднику подготовили специальную программу.

Ленинградский зоопарк решил посвятить праздничные дни заботе и потомстве в живой природе и мамам детенышей. 7 и 8 марта в зоопарке пройдут мероприятия, посвященные этой теме.

В оба праздничных дня в 11:30 и 13:30 проведут экскурсии по территории зоопарка "Мамы нашего зоопарка". Сбор группы будет осуществляться у карты напротив центрального входа.  Кроме того, с 12 до 16 часов в Международный женский день будет организована познавательная площадка "Все начинается с мамы". 

Ранее Ленинградский зоопарк показал дерзкое хищение еды из миски агути. 

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, мамы детенышей, экскурсия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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