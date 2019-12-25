Ленинградский зоопарк проведет экскурсии "Мамы нашего зоопарка" в честь 8 марта

К празднику подготовили специальную программу.

Ленинградский зоопарк решил посвятить праздничные дни заботе и потомстве в живой природе и мамам детенышей. 7 и 8 марта в зоопарке пройдут мероприятия, посвященные этой теме.

В оба праздничных дня в 11:30 и 13:30 проведут экскурсии по территории зоопарка "Мамы нашего зоопарка". Сбор группы будет осуществляться у карты напротив центрального входа. Кроме того, с 12 до 16 часов в Международный женский день будет организована познавательная площадка "Все начинается с мамы".

Ранее Ленинградский зоопарк показал дерзкое хищение еды из миски агути.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк