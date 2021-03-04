Ленинградский зоопарк показал дерзкое хищение еды из миски агути

Преступное деяние совершила маленькая обезьянка.

Ленинградский зоопарк опубликовал в Instagram забавное видео, в котором показал необычное соседство грызуна агути и маленьких обезьянок – буроголовых тамаринов. На записи можно увидеть, как тамарин подбегает к агути и крадет кусок еды, который лежит возле его миски.

В зоопарке отметили, что красть еду из миски агути является одним из главных развлечений приматов. При этом грызун отвечает им тем же.

"Если есть возможность, он обязательно постарается добыть вкусную еду из чужой тарелки", - заявили специалисты.

Тело тамаринов в длину не превышает 20 сантиметров. Агути, являясь одним из самых крупных грызуном в мире, достигает в длину 60 сантиметров. Совместное содержание позволяет разнообразить поведение у всех членов смешанной группы.

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Видео: Instagram / spbzoopark