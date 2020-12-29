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В заброшенной квартире Кировского района нашли огромного питона
Сегодня, 20:32
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smirenny

В заброшенной квартире Кировского района нашли огромного питона

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Брошенного питона пытаются пристроить в Ленинградский зоопарк.

В среду, 24 февраля, в пресс-службе ленинградского управления Росприроднадзора рассказали, что в пустой квартире в поселке Назия (Кировский район Ленобласти) нашли четырехметрового тигрового питона. 

Хозяйка лишилась квартиры из-за неуплаты кредита, переехала в другое место, а питомца решила с собой не брать. Специалисты попытаются пристроить опасное животное в Ленинградский зоопарк. Оказалось, что в Росприроднадзор обратились соседи бывшей хозяйки квартиры и сообщили, что внутри находится питон. 

 С декабря 2020 года соседи подкармливали змею и пытались найти владелицу, но не смогли. 

Ранее мы писали, что испугавший петербуржцев неадекват с мачете рассказал полиции о плантации конопли дома.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Теги: кировский район, росприроднадзор, тигровый питон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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maxenovin
Сегодня 21:10

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