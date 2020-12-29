В заброшенной квартире Кировского района нашли огромного питона

Брошенного питона пытаются пристроить в Ленинградский зоопарк.

В среду, 24 февраля, в пресс-службе ленинградского управления Росприроднадзора рассказали, что в пустой квартире в поселке Назия (Кировский район Ленобласти) нашли четырехметрового тигрового питона.

Хозяйка лишилась квартиры из-за неуплаты кредита, переехала в другое место, а питомца решила с собой не брать. Специалисты попытаются пристроить опасное животное в Ленинградский зоопарк. Оказалось, что в Росприроднадзор обратились соседи бывшей хозяйки квартиры и сообщили, что внутри находится питон.

С декабря 2020 года соседи подкармливали змею и пытались найти владелицу, но не смогли.

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Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО