Испугавший петербуржцев неадекват с мачете рассказал полиции о плантации конопли дома

Мужчину задержали возле его дома на проспекте Славы.

Неадекват, испугавший петербуржцев на проспекте Славы мачете, оказался выращивателем наркотиков. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, на странного мужчину нажаловались местные жители днем 21 февраля.

Неадеквата незамедлительно задержали во дворе дома №11 по проспекту Славы, мужчина был в состоянии наркотического опьянения и размахивал мачете. О плантации наркотиков полицейские узнали от самого задержанного: мужчина сам рассказал, что выращивает дома коноплю. В ходе осмотра квартиры неадеквата полиция нашла и изъяла 26 горшков с растениями конопли, два арбалета со стрелами и трубку со следами горения, используемую для употребления наркотиков. При себе у мужчины была банка из-под горчицы, заполненная марихуаной весом около 20 граммов.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Фото: пресс-служба ГУ МВД