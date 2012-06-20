В Ленобласти 3-летний малыш упал лицом в костер

В Волховском районе Ленобласти малыш получил серьезные ожоги во время отдыха у бабушки. Об этом стало известно Piter.tv.
Трёхлетнего петербуржца привезли в местную больницу вечером 17 августа в тяжелом состоянии. У него были диагностированы ожоги лица, рук и кистей, грудной клетки 2-3 степени. Огнем поражено около 20% поверхности тела. Малыш был помещен в реанимацию, а утром 18 августа доставлен в больницу в Петербург.
По предварительным данным, мальчик споткнулся о недостроенную дорожку и упал в костер по недосмотру 47-летней бабушки.
Ранее на ученике начальных классов загорелись брюки в Парголово.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все