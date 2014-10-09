На мальчике загорелись брюки в Парголово

Состояние пострадавшего врачи оценивают как среднетяжелое.

Вечером во вторник, 30 июля, младшеклассник из Купчино был доставлен в детскую больницу на Авангардной улице. Инцидент произошел во время прогулки с друзьями в садоводстве "Климовец" (Парголово).

Как стало известно Piter.TV, по предварительной информации, дети проводили эксперименты с бензином, в результате чего на мальчике загорелись брюки.

Состояние пострадавшего, у которого диагностирован ожог голени, врачи оценивают как среднетяжелое.

Ранее мы сообщили о том, что байкер серьезно пострадал при столкновении с такси на Караваевской.

Фото: Piter.TV