На Русановской малыш опрокинул на себя чайник с кипятком

Мальчик был помещен в реанимацию.

В Невском районе Петербурга малыш получил тяжёлые ожоги, когда опрокинул на себя чайник с горячей водой. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 20 июня из квартиры на Русановской улице в больницу был доставлен одиннадцатимесячный мальчик. Его госпитализировали с термическим ожогом грудной клетки и руки, у него поражено 12% поверхности тела. Мальчик был помещен в реанимацию.

По предварительным данным, ребёнок дома по недосмотру взрослых опрокинул на себя чайник с кипятком.

Ранее в Петербурге девушка получила солнечный ожог 60% тела.

Фото: pxhere