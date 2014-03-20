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На Русановской малыш опрокинул на себя чайник с кипятком
Сегодня, 9:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Русановской малыш опрокинул на себя чайник с кипятком

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Мальчик был помещен в реанимацию.

В Невском районе Петербурга малыш получил тяжёлые ожоги, когда опрокинул на себя чайник с горячей водой. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 20 июня из квартиры на Русановской улице в больницу был доставлен одиннадцатимесячный мальчик. Его госпитализировали с термическим ожогом грудной клетки и руки, у него поражено 12% поверхности тела. Мальчик был помещен в реанимацию.

По предварительным данным, ребёнок дома по недосмотру взрослых опрокинул на себя чайник с кипятком. 

Ранее в Петербурге девушка получила солнечный ожог 60% тела.

Фото: pxhere

Теги: кипяток, русановская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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