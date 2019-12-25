В Петербурге девушка получила солнечный ожог 60% тела

Пациентка находится в тяжёлом состоянии, её поместили в реанимацию.

В воскресенье, 16 июня, 23-летняя жительница Кировского района Петербурга оказалась в больнице после загара под петербургским солнцем.

Как стало известно Piter.TV, девушка была госпитализирована после 16:00 с диагнозом "солнечный ожог 60% тела первой и второй степени". Особенно пострадали туловище и конечности.

Пациентка находится в тяжёлом состоянии, её поместили в реанимацию.

Ранее мы сообщили о том, что сварщик получил ожог 15% поверхности тела во время проведения работ на Шереметьевской.

Фото: Piter.TV