Сварщик получил ожог 15% поверхности тела во время проведения работ на Шереметьевской

Сам пострадавший не может ничего рассказать.

В Московском районе Петербурга сварщик получил серьёзные ожоги во время проведения работ. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 16 июня 23-летнего пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи от гипермаркета на Шереметьевской улице. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, с ожоговым шоком, ожогами 2-3 степеней грудной клетки, левого плеча, обоих предплечий. Огнём поражено 15% поверхности тела.

Сам пострадавший не может ничего рассказать. Со слов очевидцев, во время проведения сварочных работ на одежде рабочего загорелась обезжиривающая жидкость.

Полиция проводит проверку по факту данного инцидента.

В начале июня в Автово 13-летний подросток обварился кипятком.

Фото: pxhere