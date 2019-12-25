В Автово 13-летний подросток обварился кипятком

По предварительным данным, у школьника обожжено порядка 12% тела.

Подростка госпитализировали в реанимацию с ожогами из квартиры в Кировском районе Петербурга. Родители сообщили, что их 13-летний сын по неосторожности обварился кипятком, стало известно Piter.tv.

Утром 4 июня подростка доставили в тяжёлом состоянии в больницу из квартиры в Автово, где он живёт с матерью и отцом. Со слов родных, в восьмом часу утра сын случайно опрокинул на себя чайник с кипятком.

По предварительным данным, у школьника обожжено порядка 12% тела. Он находится в реанимации.

Ранее в Петербурге мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и получил 20% ожог тела.

Фото: pxhere