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Число субъектов малого бизнеса в Петербурге возросло на 13% за 5 лет
Сегодня, 12:54
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Число субъектов малого бизнеса в Петербурге возросло на 13% за 5 лет

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Малые и средние предприятия в текущих экономических условиях продолжают оставаться одним из главных локомотивов развития города.

За последние пять лет количество субъектов малого предпринимательства в Петербурге увеличилось на 13%. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов во время выступления на "Мой Бизнес Форум 2026".

По словам главы города, малые и средние предприятия в текущих экономических условиях продолжают оставаться одним из главных локомотивов развития города.

Как уточнили в Смольном, четвертый по счету форум собрал на берегах Невы порядка 10 тысяч участников, включая предпринимателей, экспертов и представителей органов власти. Расширение мер поддержки этого сектора входит в число десяти ключевых региональных приоритетов правительства города.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург приступает к строительству коллектора Горская – Конная Лахта для нового морского курорта.

Фото: Правительство Петербурга 

Теги: бизнес, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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