В квартире на Лени Голикова полуторагодовалый мальчик выпил жидкость для снятия ресниц

Состояние малыша оценили как тяжелое, инцидент произошел по недосмотру матери.

В Петербурге ребенок выпил жидкость для снятия ресниц. Пострадавшего госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Полуторагодовалого мальчика доставили в Детскую городскую больницу имени Н. Ф. Филатова из квартиры на улице Лени Голикова вечером 6 апреля. Состояние малыша оценили как тяжелое. Инцидент произошел по недосмотру матери. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пятиклассник сжег пищевод чистящим средством во время опытов. Школьник развел гранулы чистящего средства в воде и сделал глоток. Он был помещен в реанимацию. Семья благополучная, на учетах не состоит.

Фото: Piter.TV