В квартире на Лени Голикова полуторагодовалый мальчик выпил жидкость для снятия ресниц

В Петербурге ребенок выпил жидкость для снятия ресниц. Пострадавшего госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Полуторагодовалого мальчика доставили в Детскую городскую больницу имени Н. Ф. Филатова из квартиры на улице Лени Голикова вечером 6 апреля. Состояние малыша оценили как тяжелое. Инцидент произошел по недосмотру матери. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пятиклассник сжег пищевод чистящим средством во время опытов. Школьник развел гранулы чистящего средства в воде и сделал глоток. Он был помещен в реанимацию. Семья благополучная, на учетах не состоит.
Фото: Piter.TV
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