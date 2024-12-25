Мальчик в пижаме гулял по проспекту Маршала Блюхера в Рождественскую ночь

Ребенок страдает аутизмом.

В Рождественскую ночь на проспекте Маршала Жукова прохожие заметили девятилетнего мальчика в пижаме. Ребенка госпитализировали с диагнозом "озноб". Позже мальчик был выписан из больницы в хорошем самочувствии.

Как сообщил источник 78.ru, ребенок страдает аутизмом. Воспользовавшись моментом, когда мать уснул, мальчик нашел ключи в кармане куртки и выбрался из квартиры.

Проснувшаяся мать заметила отсутствие ребенка и обратился в полицию. Позже ей позвонили из 112 и сказали, что нашли ее сына.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец потерял сознание на работе и получил тяжелые ожоги от батареи.

Фото: Piter.TV