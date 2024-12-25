Петербуржец потерял сознание на работе и получил тяжелые ожоги от батареи

Обстоятельства произошедшего частично объясняются временем и датой инцидента.

Утром в среду, 1 января, житель Петербурга потерял сознание на работе и упал на горячий радиатор отопления. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 48-летний мужчина был доставлен в НИИ скорой помощи с термическими ожогами третьей степени, занимающими 10% поверхности его тела. Пострадали спина, живот, левая рука и левая нога пациента, на левой руке образовалась флегмона.

Предварительно установлено, что инцидент произошел в магазине на пересечении Загородного проспекта и Звенигородской улицы. Мужчина упал на рабочем месте и долгое время находился рядом с системой отопления.

Обстоятельства произошедшего частично объясняются временем и датой инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV