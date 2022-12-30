В Ленобласти мальчик упал со 2 этажа, когда повторял приемы тхэквондо

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

В Выборгском районе Ленобласти мальчик по неосторожности упал со второго этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером19 ноября в посёлке Ганино 7-летний мальчик находился на втором этаже дома, где повторял приемы тхэквондо. В какой-то момент он оступился и упал с лестницы 2-го этажа. Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытым переломом правой височной кости, параорбитальной гематомой. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Семья полная, благополучная, на учете в ПДН не состоит.

На выходных в Петербурге в больницу попала трёхмесячная девочка с кровоизлиянием в мозг.

Фото: Piter.tv