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В Петербурге в больницу попала трёхмесячная девочка с кровоизлиянием в мозг
Сегодня, 8:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в больницу попала трёхмесячная девочка с кровоизлиянием в мозг

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Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

В Калининском районе трёхмесячная девочка попала в тяжёлом состоянии в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

В пять утра 19 ноября из квартиры по Светлановскому проспекту с хроническим кровоизлиянием в головной мозг, менингитом под вопросом была госпитализирована трёхмесячная девочка. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Семья неполная, на учете в ПДН не состоит.

Также труп трёхмесячной девочки обнаружили в квартире на Планерной.

Фото: Piter.TV

Теги: дети
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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