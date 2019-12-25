В Петербурге в больницу попала трёхмесячная девочка с кровоизлиянием в мозг

Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

В Калининском районе трёхмесячная девочка попала в тяжёлом состоянии в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

В пять утра 19 ноября из квартиры по Светлановскому проспекту с хроническим кровоизлиянием в головной мозг, менингитом под вопросом была госпитализирована трёхмесячная девочка. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Семья неполная, на учете в ПДН не состоит.

Также труп трёхмесячной девочки обнаружили в квартире на Планерной.

Фото: Piter.TV