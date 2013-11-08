Труп трёхмесячной девочки обнаружили в квартире на Планерной

Установлено, что 20-летний отец ребёнка состоит на учёте в ПНД.

В воскресенье, 19 ноября, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа ребёнка в квартире одного из домов по Планерной улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие по указанному адресу оперативники обнаружили в комнате на диване труп трёхмесячной девочки без внешних признаков насильственной смерти.

Установлено, что 20-летний отец девочки состоит на учёте в ПНД. Матери ребёнка 18 лет. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Стачек умерла двухмесячная девочка.

Фото: Piter.TV