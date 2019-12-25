В Ленобласти 15-летний подросток совратил 6-летнюю девочку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В поселке Красный Бор Тосненского района Ленобласти подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама пострадавшей девочки. Она рассказала, что 30 августа в период с 15:00 до 16:00 на детской площадке неизвестный мальчик совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 6-летней дочери.

В совершении данного преступления подозревается несовершеннолетний 15-летний С. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задержанного в 2020 году мужчину изобличили в сексуальных преступлениях в отношении трех школьниц.

Фото: Piter.tv