Бастрыкин заинтересовался травмированием ребенка в ТЦ "Гранд Каньон"

Мальчика госпитализировали в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании ребенка в одном из торговых центров в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве.

В ТЦ "Гранд Каньон" 7 декабря, из-за отсутствия контроля со стороны сотрудников игровой комнаты, шестилетний мальчик упал с перекладины. Его госпитализировали в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. Следователи уже начали процессуальную проверку.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: шестилетний мальчик получил травму на детской площадке в Кудрово.

Фото: пресс-служба СК РФ