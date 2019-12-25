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Бастрыкин заинтересовался травмированием ребенка в ТЦ "Гранд Каньон"
Сегодня, 12:51
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Бастрыкин заинтересовался травмированием ребенка в ТЦ "Гранд Каньон"

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Мальчика госпитализировали в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании ребенка в одном из торговых центров в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве. 

В ТЦ "Гранд Каньон" 7 декабря, из-за отсутствия контроля со стороны сотрудников игровой комнаты, шестилетний мальчик упал с перекладины. Его госпитализировали в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. Следователи уже начали процессуальную проверку. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. 

Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: шестилетний мальчик получил травму на детской площадке в Кудрово. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: гранд каньон, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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