В 2025 году в Петербурге изменится максимальная стоимость платной стоянки

Реальный тариф останется прежним (100 рублей в час).

В Петербурге в следующем году изменится максимальная стоимость платной парковки. Документ с соответствующей информацией опубликовали накануне на сайте Смольного.

Так, предельный размер оплаты за час на платной стоянке увеличится для мотоциклов с 45,07 до 47,15 рублей, для "легковушек" – со 150,20 до 157,12 рублей, а для транспортных средств других категорий – с 225,31 до 235,70 рублей. Реальный тариф останется прежним (100 рублей в час).

Помимо этого, согласно постановлению, городской комитет по транспорту должен минимум раз в год устанавливать максимальную стоимость парковки.

Ранее мы рассказывали о том, что в приложении "Парковки Петербурга" сессия теперь продлевается автоматически.

Фото: Piter.TV