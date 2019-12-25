На ЗСД в будущем уберут шлагбаумы и транспондеры

Гендиректор концессионера ЗСД отметил, что сейчас мы находимся в спутниковой эре.

На ЗСД в будущем планируют внедрить систему безбарьерного проезда free-flow. Гендиректор "Магистрали Северной столицы" Алексей Бнатов считает этого экономически нецелесообразным, но использовать систему все же придется. Его слова с транспортного форума передала "Фонтанка".

Благодаря free-flow водители смогут не останавливаться на пункте оплаты. Систему учли при проектировании новых развязок с Шуваловским, Витебским проспектами и Шкиперской протоком. Бнатов считает, что эра транспондеров осталась позади.

Увеличивать максимально разрешенную скорость с 110 до 130 км/час не планируют.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вторая кольцевая дорога вокруг Петербурга планируется платной.

Фото: Piter.TV