Вторая кольцевая дорога вокруг Петербурга планируется платной

Строить участок трассы по воде не будут.

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко рассказал журналистам о том, что КАД-2 вокруг Петербурга, скорее всего, будет платным. Его слова процитировали "РИА Новости".

Так как на строительство средства будут выделены из Фонда национального благосостояния, то предполагается, что деньги должны вернуться обратно, поэтому трасса будет платной.

На данный момент "Автодор" собрал всю информацию по социально-экономическому развитию Ленинградской области и Петербурга. Есть два варианта того, как пройдет магистраль.

Петушенко пояснил, что КАД-2 не будет по факту кольцевой дорогой, так как трасса не будет проходить по Финскому заливу.

На сегодняшний день все сроки у нас в периметре госпланирования – это 2024 год. Вячеслав Петушенко, председатель правления "Автодора".

Ранее Piter.TV рассказал о том, что будет с Петербургом, если не построить КАД-2.

Фото: Piter.TV