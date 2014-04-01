Депутат Максим Резник даст показания в Следственном комитете

Народного избранника будут допрашивать в качестве свидетеля.

Депутата Максима Резника вызвали на допрос в Следственный комитет. Повестку он получил сегодня, 31 марта. Об этом сообщил "Znak.com".

Парламентарий будет давать показания в качестве свидетеля по делу о покушении на сбыт наркотиков. По словам Резника, против него никаких обвинений не выдвигали. Допрос состоится уже на этой неделе.

Напомним, дальнего родственника депутата арестовали в рамках возбужденного уголовного дела. Следствие полагает, что не позднее 9 марта Иван Дорофеев незаконно купил не менее 100 граммов части высушенной конопли. Наркотик мужчина хранил с целью последующего сбыта в своей же квартире, однако довести умысел до конца он не смог, так как к нему нагрянули с обыском. В этот момент у него в гостях был Максим Резник, он уже собирался на выход, когда столкнулся с оперативниками. Дорофеев останется под стражей до 9 мая.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга