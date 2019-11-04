Мадуро с супругой побывал в Эрмитаже и Исаакиевском соборе

Помимо этого, губернатор пригласил творческие коллективы из Венесуэлы принять участие в третьем фестивале Латинской Америки.

Прибывший в Петербург президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос побывал в Эрмитаже и Исаакиевском соборе. Он прибыл в Россию по приглашению президента России для участия в торжествах в честь 80-летия Великой Победы.

Как рассказали в Смольном, президента сопровождали его супруга Силия Адела Флорес де Мадуро и члены правительственной делегации, чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

Президент осмотрел Исаакиевский собор, затем в Эрмитаже встретился с губернатором Северной столицы Александром Бегловым. Гости осмотрели парадные залы – Гербовый, Георгиевский, Малый Тронный, а также Военную галерею 1812 года. Обсуждались вопросы взаимодействия в сфере культуры, образования и туризма.

Как подчеркнул Александр Беглов, культурное богатство Петербурга привлекает туристов. В прошлом году Северную столицу посетили 11,6 млн человек – на 1,1 млн больше, чем в допандемийном 2019 году. Губернатор также отметил, что в настоящее время нет прямых рейсов из Северной столицы в Венесуэлу. Прямое регулярное авиасообщение Санкт‑Петербурга с городами Венесуэлы позволит увеличить турпоток.

Помимо этого, губернатор пригласил творческие коллективы из Венесуэлы принять участие в третьем фестивале Латинской Америки, который пройдет в Петербурге летом 2025 года. Губернатор Санкт‑Петербурга предложил также расширить контакты в сфере образования.

Фото: Смольный