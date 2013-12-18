Лжесотрудника ФСБ приговорили к трем годам лишения свободы

Мужчина использовал удостоверения для мошеннических действий.

УФСБ России по Петербургу и Ленобласти пресекла деятельность мужчины, который представлялся сотрудником ФСБ. Об этом 15-го сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее уголовное дело было возбуждено ОМВД по Лужскому району. Злоумышленник использовал удостоверение оперативного сотрудника ФСБ России для того, чтобы совершать мошеннические действия.

Вчера, 14 сентября, Лужский районный суд Ленобласти приговорил Пархоменко к 3 годам лишения свободы. Он будет отбывать их в колонии общего режима за мошенничество.

В ведомстве предупредили, что использование поддельных удостоверений и документов с символикой ФСБ России грозит привлечением к ответственности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пранкера, который разгуливал в полицейской форме, приговорили к 5 суткам ареста.

Фото: пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО