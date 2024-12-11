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Четыре объекта "заминировали" неизвестные в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 8:47
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Четыре объекта "заминировали" неизвестные в Петербурге и Ленобласти

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Все объекты осмотрели, взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены.

Неизвестные "заминировали" четыре объекта в Петербурге и Ленобласти – школу на набережной Оккервиля, Парк 300-летия, станцию "Девяткино" и детский сад на улице Грибоедова в Сланцах. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", звонки с номеров с кодом Румынии поступали в организации 4 марта. Все объекты осмотрели, взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены. Из детского сада пришлось эвакуировать 198 малышей и сотрудников. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее на Piter.TV: после звонка лжеминеров из колледжа в Сестрорецке эвакуировали 120 человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: лжеминеры, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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