Четыре объекта "заминировали" неизвестные в Петербурге и Ленобласти

Все объекты осмотрели, взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены.

Неизвестные "заминировали" четыре объекта в Петербурге и Ленобласти – школу на набережной Оккервиля, Парк 300-летия, станцию "Девяткино" и детский сад на улице Грибоедова в Сланцах.

По данным АН "Оперативное прикрытие", звонки с номеров с кодом Румынии поступали в организации 4 марта. Все объекты осмотрели, взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены. Из детского сада пришлось эвакуировать 198 малышей и сотрудников.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее на Piter.TV: после звонка лжеминеров из колледжа в Сестрорецке эвакуировали 120 человек.

Фото: Piter.TV