Из петербургских учреждений эвакуировали почти 800 человек после звонков из США

Помещения обследовали правоохранители, они не нашли ничего опасного.

В Петербурге неизвестные "заминировали" 21 учреждение, пишет 78.ru.

На электронные почты и номера различных объектов накануне поступили сообщения об их минировании из США. Такую информацию получили 16 образовательных учреждений и один торговый объект. Из двух зданий по решению администрации эвакуировали 755 человек.

Помещения обследовали правоохранители, они не нашли ничего опасного. Проверка длилась до 21:00.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за сутки неизвестные "заминировали" пять объектов.

Фото: Piter.TV