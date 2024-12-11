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Из петербургских учреждений эвакуировали почти 800 человек после звонков из США
Сегодня, 9:47
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Из петербургских учреждений эвакуировали почти 800 человек после звонков из США

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Помещения обследовали правоохранители, они не нашли ничего опасного.

В Петербурге неизвестные "заминировали" 21 учреждение, пишет 78.ru. 

На электронные почты и номера различных объектов накануне поступили сообщения об их минировании из США. Такую информацию получили 16 образовательных учреждений и один торговый объект. Из двух зданий по решению администрации эвакуировали 755 человек. 

Помещения обследовали правоохранители, они не нашли ничего опасного. Проверка длилась до 21:00. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за сутки неизвестные "заминировали" пять объектов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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