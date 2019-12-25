Полиция задержала лжеминера, который грозился взорвать автомойку в Петербурге

Его поймали на Шлиссельбургском шоссе.

Неизвестные 6 марта сообщили о заминировании стадиона "Кировец", магазина "Норман", автомойки на Боровой улице и заправке.

Как стало известно Piter.tv, личности нескольких лжеминеров удалось установить. Одного из них даже задержали на Шлиссельбургском шоссе. Мужчина позвонил в автомойку на Боровой улице и грозился сжечь работодателя. Он был недоволен тем, что одной из работниц не выплатили зарплату. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В случае с АЗС из помещения пришлось эвакуировать двух человек.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в пожаре на Шафировском сгорели два человека.

Фото: ВКонтакте / Стадион Кировец