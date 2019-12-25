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Полиция задержала лжеминера, который грозился взорвать автомойку в Петербурге
Сегодня, 11:29
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала лжеминера, который грозился взорвать автомойку в Петербурге

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Его поймали на Шлиссельбургском шоссе.

Неизвестные 6 марта сообщили о заминировании стадиона "Кировец", магазина "Норман", автомойки на Боровой улице и заправке.

Как стало известно Piter.tv, личности нескольких лжеминеров удалось установить. Одного из них даже задержали на Шлиссельбургском шоссе. Мужчина позвонил в автомойку на Боровой улице и грозился сжечь работодателя. Он был недоволен тем, что одной из работниц не выплатили зарплату. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В случае с АЗС из помещения пришлось эвакуировать двух человек. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в пожаре на Шафировском сгорели два человека. 

Фото: ВКонтакте / Стадион Кировец 

Теги: автомойка, лжеминер, ложное сообщение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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