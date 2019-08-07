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В Лисино 65-летний мужчина угрожал взорвать жилой дом
Сегодня, 12:07
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В Лисино 65-летний мужчина угрожал взорвать жилой дом

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Кроме того, в ходе осмотра квартиры задержанного обнаружена и изъята граната "Ф-1" времен Великой Отечественной войны.

Правоохранители задержали жителя Волосовского района за заведомо ложное сообщение, заявили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 17 декабря в полицию поступила информация от мужчины о якобы существующей угрозе жилому дому в деревне Лисино. На месте происшествия, в одной из квартир, задержали нетрезвого 65-летнего местного. По словам злоумышленнике, он позвонил полицейским из хулиганских побуждений и никаких противоправных действий осуществлять не планировал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ. 

Кроме того, в ходе осмотра квартиры задержанного обнаружена и изъята граната "Ф-1" времен Великой Отечественной войны. Взрывное устройство передали на исследование и разминирование. Уже по данному факту завели дело по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что в банке в Гатчине студентка взорвала петарду. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминер, лисино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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