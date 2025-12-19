Лже-священника, пристававшего к прихожанкам Евангелическо-лютеранской церкви в Петербурге, отправили в психбольницу

При очередном визите, когда священнослужители попросили его покинуть помещение, он стал сопротивляться.

Мужчина, представлявшийся священником, попал в психиатрическую больницу после инцидента в лютеранской церкви Святой Марии на Большой Конюшенной улице в Петербурге, сообщает 78.ru.

Ранее житель 45-летний Северной столицы систематически приходил в храм пьяным, мешал службам, выпивал алкоголь прямо внутри здания и вел себя неподобающе с женщинами-прихожанками. При очередном визите, когда священнослужители попросили его покинуть помещение, он стал сопротивляться.

Прибывшие полицейские и росгвардейцы задержали мужчину, однако в отделении полиции он также проявлял агрессию и упорствовал в своем притворстве. После оценки ситуации врачами было принято решение направить его на лечение в медицинское учреждение.

Местные жители и церковные деятели отметили, что этот гражданин давно имел репутацию нарушителя спокойствия: занимался мелкими хищениями и часто конфликтовал с окружающими.

