Лже - брокеры обманули петербуржца на семь млн рублей

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание лиц, причастных к преступлению.

В воскресенье, 7 января, в полицию Приморского района Петербурга поступило заявление от 41-летнего местного жителя о том, что он стал жертвой мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам мужчины, в период с ноября 2023 года по январь 2024 года ему на мобильный телефон звонили неизвестные, предлагая заработок на инвестициях. В результате петербуржец перечислил на неизвестные счета 7 083 931 рубль.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание лиц, причастных к преступлению.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве таксист.

Фото: Piter.TV