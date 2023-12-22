В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве таксист

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Вечером в четверг, 4 января, в полицию Невского района обратилась 73-летняя пенсионерка, проживающая в доме №3 по Славяновской улице, с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как уточнила женщина, около 13:30 ей позвонила неизвестная, представившаяся ее дочкой, и, под предлогом не привлечения её к ответственности за якобы произошедшее ДТП, убедила пожилую женщину передать курьеру 109 688 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В 20:40 у дома №32 по Шлиссельбургскому проспекту по "горячим следам" сотрудниками полиции был задержан автомобиль такси Kia Rio под управлением 29-летнего гражданина одного из сопредельных государств, находящегося на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Задержанный доставлен в отдел полиции, где в отношении него также составлен административный протокол по ст.18.8 ч.3 КоАП РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что подросток получил удар ножом в грудь на трамвайной остановке в Петербурге.

Фото: Piter.TV