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Любителя журналов из Кронштадта отправили в СИЗО за избиение продавца

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Свои мотивы обвиняемый объяснил тем, что хотел вечером почитать журналы.

Кронштадтский районный суд заключил под стражу молодого человека, который напал на администратора магазина в Кронштадте после попытки украсть журналы. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы петербургской прокуратуры.

Как установили в следствии, 22 февраля мужчина похитил со стеллажей магазина на Петровской улице несколько экземпляров журналов. Среди них были выпуски издания "Минералы в недрах Земли", "Маленького Зоомагазина" и "Бурды". На выходе из магазина вор столкнулся с администратором, после чего избил ее и сломал левое плечо.

Свою мотивацию преступник объяснил тем, что хотел почитать украденные журналы.

С учетом позиции прокуратуры Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 21 апреля 2025 года.

Прокуратура Санкт-Петербурга

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Видео: Прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: 162 ук рф, кронштадт, петровская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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