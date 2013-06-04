Любителя журналов из Кронштадта отправили в СИЗО за избиение продавца

Свои мотивы обвиняемый объяснил тем, что хотел вечером почитать журналы.

Кронштадтский районный суд заключил под стражу молодого человека, который напал на администратора магазина в Кронштадте после попытки украсть журналы. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы петербургской прокуратуры.

Как установили в следствии, 22 февраля мужчина похитил со стеллажей магазина на Петровской улице несколько экземпляров журналов. Среди них были выпуски издания "Минералы в недрах Земли", "Маленького Зоомагазина" и "Бурды". На выходе из магазина вор столкнулся с администратором, после чего избил ее и сломал левое плечо.

Свою мотивацию преступник объяснил тем, что хотел почитать украденные журналы.

С учетом позиции прокуратуры Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 21 апреля 2025 года. Прокуратура Санкт-Петербурга

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Видео: Прокуратура Санкт-Петербурга