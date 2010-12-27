В Лужском районе Ленобласти электричка сбила 16-летнего мотоциклиста

В Лужском районе Ленинградской области электропоезд сбил на переезде 16-летнего мотоциклиста. Об этом сообщило ОГИБДД по Лужскому району ЛО.
По предварительной информации, 7 июля около 19:50, на регулируемом ж/д переезде (подъезд к дер. Низовская), оборудованном световой и звуковой сигнализацией, водитель 2003 года рождения без водительских прав, без шлема, ехал на мотоцикле Днепр под запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с электричкой, которая направлялась из Санкт-Петербурга в Лугу.
В результате ДТП водитель мотоцикла в тяжёлом состоянии госпитализирован (подросток находится в коме).
В конце июня в Ленобласти мотоцикл врезался в легковушку. В результате ДТП пострадали два человека.
Фото: ВК/ Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.
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