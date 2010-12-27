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В Лужском районе Ленобласти электричка сбила 16-летнего мотоциклиста
Сегодня, 12:33
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nastya960

В Лужском районе Ленобласти электричка сбила 16-летнего мотоциклиста

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Подросток находится в больнице в коме.

В Лужском районе Ленинградской области электропоезд сбил на переезде 16-летнего мотоциклиста. Об этом сообщило ОГИБДД по Лужскому району ЛО.

По предварительной информации, 7 июля около 19:50, на регулируемом ж/д переезде (подъезд к дер. Низовская), оборудованном световой и звуковой сигнализацией, водитель 2003 года рождения без водительских прав, без шлема, ехал на мотоцикле Днепр под запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с электричкой, которая направлялась из Санкт-Петербурга в Лугу.  

В результате ДТП водитель мотоцикла в тяжёлом состоянии госпитализирован (подросток находится в коме).

В конце июня в Ленобласти мотоцикл врезался в легковушку. В результате ДТП пострадали два человека.

Фото: ВК/ Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.

Теги: лужский район, мотоцикл, мотоциклист, электричка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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Ильинский Антон
Сегодня 14:11

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