Лукашенко: зарубежные партнеры Белоруссии ведут себя не очень солидно в вопросах поставок и реализации нефтепродуктов

Президент также заявил о разнице в условиях работы с предприятиями РФ из-за налогового маневра.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии проблем, связанных с сохранением разницы в условиях работы белорусских и российских предприятий в контексте налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Об этом он сказал в ходе встречи с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым.

Разница все-таки у нас здесь есть еще. И налоговый маневр присутствует. Мы тут наполовину вроде бы как-то договорились, но проблемы есть. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Другой вопрос, по словам белорусского лидера, заключается в поставках сырья. Он отметил, в настоящее время Запад, используя санкции, в этой сфере пытается раскачать ситуацию в республике. По его мнению, что западные партнеры ведут себя "не очень солидно" относительно двустороннего взаимодействия.

Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что для Союзного государства России и Белоруссии разработают единую символику.

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